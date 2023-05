Idosa é encontrada morta no bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador

Uma idosa identificada como Regina Costa foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (26), no bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar, policiais militares da 23ª CIPM foram acionados para averiguar denúncia de uma mulher, sem sinais vitais, no interior de uma residência na Rua Milton Gomes Costa, naquele bairro.

Ao chegar no local, os PMs constataram que a idosa estava morta e isolaram o local. Posteriormente, o Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar a perícia e remoção do corpo.

Procurada, a Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga a morte da vítima. Autoria e motivação são apuradas.