Idosa é estuprada em encontro com homem que conheceu nas redes sociais

Uma idosa de 62 anos foi estuprada durante um encontro com um homem que conheceu pelo Facebook. A vítima, que mora no interior do Mato Grosso, chegou a pedir ajuda na rua para ir ao pronto-socorro, pois estava com sangramento.

Uma equipe da Polícia Militar que fazia ronda no local a encontrou e levou ao centro médico na última quarta-feira (29).

Segundo o Uol, os policiais perguntaram a ela o que tinha ocorrido. Ela explicou que foi estuprada por um homem que conheceu no Facebook.

Eles marcaram um encontro na casa dela e, após começarem a conversar no local, ele tentou agarrá-la e ela resistiu.

O suspeito usou da força física para tirar a roupa da vítima e praticou o ato sem o consentimento dela. No relato, ela contou que pediu para que o homem parasse várias vezes. Segundo ela, ele só parou quando a viu sangrar.

Após o estupro, o homem fugiu.

A Polícia Militar informou que a vítima foi examinada e medicada no hospital, que confirmou lesões internas provocadas por violência sexual.