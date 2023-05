Idosa é indiciada pela polícia após cortar rabo de cadela com tesoura

A Polícia Civil de Alagoas indiciou, nesta quinta-feira (11) em Maceió, uma mulher de 71 anos pelo crime de maus-tratos após a idosa cortar o rabo de uma cadela com uma tesoura. Na delegacia, ela alegou que não sabia que estava cometendo um crime. A tutora vai responder pelo crime de maus-tratos. As informações são do g1.

O rabo da cadela, chamada Aurora, foi cortado sem qualquer tipo de cuidado ou anestesia. “A mutilação do animal é crime e o desconhecimento da Lei não exclui o autor da responsabilidade penal”, disse o delegado Robervaldo Davino.

Segundo a chefe de operações da Especializada, Mithyan Tavares, Amora passou por cuidados veterinários e avaliação clínica realizada pelas médicas veterinárias que acompanharam a ação policial na casa da idosa.

O caso foi parar na Delegacia de Crimes Ambientais após uma denúncia. Ela foi ouvida e liberada, mas vai responder a processo pelo crime de maus-tratos, cuja pena é de 2 a 5 anos de reclusão.