Idosa é morta em apart hotel no bairro de Ondina; polícia investiga

A morte de uma idosa em Ondina está sendo investigada pela Polícia Civil. O corpo de Maria Helena Mazzei Pereira, de 67 anos, foi encontrado no quarto do apartamento onde ela morava, em Ondina, na noite da quarta-feira (29).

O caso é tratado como homicídio. Segundo a polícia, o corpo de Maria Helena tinha lesões no rosto e na perna esquerda, embora ainda não esteja claro como elas foram causadas. A investigação agora vai tentar determinar o que aconteceu. Câmeras de segurança do apart hotel onde ela morava devem ajudar a investigação.

O caso será conduzido pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico). Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local para solicitar as perícias do corpo e do local.

Nenhum suspeito foi identificado pela polícia.