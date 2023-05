Idosa faz feijoada para 50 agentes da limpeza almoçarem no Dia do Gari em Salvador

Graças a aposentada e crocheteira Irene Seara, 73 anos, o Dia do Gari, celebrado nesta terça-feira (16), foi regado a feijoada, música e belas fotos. Inspirada por uma vizinha, ela resolveu homenagear os trabalhadores fazendo uma festa para eles na sua própria casa, no Bonfim, em Salvador. No final, o que estava programado para ser um almoço para 30 garis, virou um banquete para 50.

Foi a primeira vez que Irene distribuiu a feijoada, mas a homenagem aos trabalhadores já é realizada há três anos. Para isso, ela se inspirou em Eneida, sua vizinha que todos os anos distribui presentes para os garis do Bonfim. “Eu vejo o quanto eles são simpáticos e se preocupam com a vizinhança, então eu resolvi agradecer dessa forma”, contou Irene.

Irene já planeja o almoço do próximo ano (Foto: arquivo pessoal)

No primeiro ano ela distribuiu presentes, no segundo fez uma vaquinha entre os filhos e deu uma graninha a cada um dos garis que passaram pela porta dela, desta vez, resolveu investir um pouco mais para fazer o almoço. O cardápio incluiu feijoada, salada, macarrão, arroz e refrigerantes.

A produção começou na noite do dia anterior. Ao todo, foram usados 4kg de feijão. “Foi uma alegria. A gente não precisa de muito para ser feliz. Todo mundo chegou, comeu e se divertiu. Até o diretor do setor deles veio”, celebrou Irene.

Para o ano que vem, a aposentada pretende aumentar a produção e chamar mais garis para participar da festa.