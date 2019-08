Idosa morre após cair no fosso de elevador da Garibaldi

Maria de Fátima Nascimento Silva, 64 anos, morreu após cair no fosso do elevador de um prédio residencial localizado na Avenida Garibaldi, por volta das 14h 30 deste sábado (24). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a porta do elevador foi aberta, mas a cabine não estava no local e a mulher despencou de uma altura equivalente a cinco andares.

A vítima foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.