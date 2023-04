Idosa morre atropelada por ônibus durante Procissão de Ramos

Duas pessoas foram atropeladas por um micro-ônibus na rua Dom Jerônimo Thomé, em Candeias, na manhã deste domingo (2). Carmelita Brito de Oliveira dos Santos, de 62 anos, chegou a ser levada ao Hospital do Subúrbio, onde morreu. A outra vítima, um homem de 39 anos, está internado no Hospital Geral do Estado (HGE).

Segundo a Polícia Civil, o condutor do automóvel alegou que perdeu o controle do veículo. Ele invadiu a calçada e atingiu as vítimas, que participavam da Caminhada de Ramos.

O motorista foi levado para a delegacia, onde foi constatado que ele possuía CNH vencida. O ônibus foi recolhido para perícia.

Carmelita era conhecida por ser uma pessoa bastante religiosa. As paróquias Nossa Senhora das Candeias e de São Francisco de Assis divulgaram nota onde lamentava profundamente o falecimento dela.

Moradora do distrito de Caroba, Carmelita fazia parte da comunidade Santa Bárbara, pertencente à paróquia São Francisco de Assis.

"Aos familiares e amigos, nossa solidariedade com a partida precoce de nossa irmã na fé. Pedimos aos paroquianos orações para que Carmelita seja acolhida pelo nosso senhor Jesus Cristo na sua infinita misericórdia. Como irmãos na fé, rezamos para que Deus, com as intercessões de Nossa Senhora das Candeias e São Francisco de Assis, conforte a todos nesse momento de perda", diz o comunicado.