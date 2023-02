Idosa morre próximo ao circuito e corpo é removido no meio do Carnaval

Imagens de um corpo sendo levado no meio do circuito Osmar (Campo Grande) viralizaram nas redes. A vítima foi a idosa Nilza Helena Malato Ribeiro da Silva, de 66 anos, encontra morta dentro de casa, na Rua Carlos Gomes, no bairro do Dois de Julho.

Segundo a Polícia Civil, Nilza foi encontrada morta pela irmã, dentro de um dos quartos do apartamento. A perícia da Departamento de Polícia Técnica (DPT) vai esclarecer as circunstâncias e causa da morte. "Preliminarmente, não há indícios de crime", diz a Polícia Civil.