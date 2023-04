Idosa que ficou à deriva comeu peixe cru e defendeu corpo do marido de urubus

Na semana em que passou à deriva no Rio Amazonas, a pescadora se alimentou de peixe cru e chegou a defender o corpo do marido de urubus. Maria das Graças Mota Bernardo, de 64 anos, foi resgatada na terça-feira (4) junto com o corpo de José Nilson de Souza Bernardo, 69, que teria sofrido um infarto enquanto pescava, informa o g1.

Ao g1, a filha do casal, Cristiane Bernardo, contou que, nos primeiros dias, a mãe se alimentou de peixe cru e farinha. "Como acabou, um dia ela só bebeu água. Noutro dia, ela só comeu farinha com água e tomou suco de limão puro", disse.

No terceiro dia, um senhor passou pela embarcação em uma rabeta - canoa com motor. "Ela pediu ajuda. Ele simplesmente não deu ajuda, continuou seguindo", relatou. Já à deriva, Maria das Graças decidiu bater as panelas, com o intuito de ser ouvida. "Gritava e ninguém respondia", disse ao g1.

O corpo de José começou a entrar em decomposição. O objetivo principal de Maria, além de sobreviver, era trazer o corpo para casa e dar um enterro digno.

Sob sol e chuva, a aposentada também precisou defender o corpo do marido de animais. "Ela disse que os urubus começaram a sentar em cima da canoa. Ela batia, ela gritava. Ela botou lençol nele. Tira a lona de cima do toldo e botou nele, porque as abelhas e os mosquitos já estavam sentando no corpo dele", contou.

Além dos urubus, jacarés rondavam a embarcação.

Antes de ser encontrada pela Marinha, Maria amarrou uma corda ao próprio corpo. "Ela sabia que a qualquer momento, ela poderia cair para dentro da água e ela não sabe nadar", disse a filha.

Encontrada à deriva

A Marinha localizou a embarcação com o casal na manhã de terça-feira (4), à deriva no Rio Negro, perto da região de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

Conforme a Marinha, a mulher recebeu os primeiros socorros e atendimento e depois foi helitransportada até Manaus, onde foi encaminhada para hospital de referência da rede pública de saúde. Na manhã desta quarta-feira, Cristiane contou que a mãe já recebeu alta.

O corpo de José Nilton foi transportado pelos Bombeiros ao necrotério do hospital de Novo Airão. A família tenta transferir o corpo para Manaus, onde planeja fazer o sepultamento.