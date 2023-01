Idoso bêbado é preso após acidente de trânsito na Bahia; homem estava armado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde de domingo (29), em Jequié, um motorista alcoolizado por porte ilegal de arma de fogo. No carro dele, os policiais encontraram um revólver cal. 38 com dezoito munições.

Por volta das 15h05, uma equipe da PRF foi acionada para atender um acidente de trânsito ocorrido na altura do quilômetro 687 da BR 116, que envolvia dois veículos. No local, constatou-se que o condutor de um VW/Kombi acabou colidindo na traseira de um caminhão Volvo.

Os policiais convidaram o motorista da Kombi para realizar o teste do etilômetro, cujo resultado apresentou um índice de 0.40 mg de álcool por litro de ar alveolar.

Em razão do acidente o condutor e a passageira da Kombi foram socorridos por uma viatura da SAMU e encaminhados para atendimento médico no hospital da cidade.

Durante os procedimentos de vistoria, os PRFs encontraram no interior da Kombi um revólver calibre .38 e mais dezoito munições. Também foi apreendido a quantia de R$ 4 mil em dinheiro. Todo o material foi encontrado dentro de um saco que estava escondido no lastro do veículo.

Ao conversarem com o motorista de 61 anos ele confessou que o armamento era de sua propriedade. Disse ainda que trabalha fazendo frete e que o revólver é para sua proteção pessoal. Sobre o dinheiro, o homem informou que decorre da venda de um Fusca.

Segundo a PRF, após alta hospitalar o idoso foi detido e encaminhado com a arma, munições e dinheiro à delegacia de polícia judiciária local para confecção do flagrante e demais procedimentos legais.