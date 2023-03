Idoso com suspeita de infarto é resgatado na BR 367, no sul da Bahia

Policiais Rodoviários Federais faziam fiscalização na altura do Km 67 da BR 367, em Eunápolis, no sul da Bahia, e se depararam com um veículo parado na rodovia por motivo de pane mecânica. Ao se aproximarem do carro, os policiais tomaram conhecimento que um idoso estava passando mal e com suspeita de infarto.

Os familiares estavam com receio de não chegar a tempo no hospital. O caso aconteceu na noite de terça-feira (21).

Percebendo a urgência do caso e que o homem corria risco de vida, os PRFs providenciaram auxílio imediato e conduziram a vítima até o Hospital Regional de Eunápolis, onde recebeu atendimento dos profissionais de saúde.

"Os familiares ficaram extremamente gratos com a atitude da equipe de policiais e agradeceram os cuidados dispensados na condução do ocorrido", informou a PRF.