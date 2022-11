Idoso de 65 anos é preso em Salvador por suspeita de homicídio

Um homem de 65 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante, em Salvador, por suspeita de matar com golpes de faca Evandro Raimundo da Silva, que também tinha 65 anos. O crime aconteceu na Avenida Tancredo Neves, nesta quarta-feira (9).

O suspeito foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) por policiais militares duas horas após o crime.

As circunstâncias e a causa do homicídio serão investigadas pela Polícia Civil. Guias de remoção e de perícia foram expedidas para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Os laudos ajudarão na investigação do caso.