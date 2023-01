Idoso de 70 anos é flagrado com 6,7 mil munições na Bahia

Um idoso de 70 anos capturado na madrugada desta quarta-feira (18), com 6,7 mil munições e espoletas, pela 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foi autuado por posse ilegal de munição de uso permitido, na 23a Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis).

O homem foi flagrado, na BR-101, no distrito de São João do Monte, entre as cidades de Itabela e Itamaraju. Equipes da PM flagraram a posse ilegal, durante reforço do patrulhamento ostensivo. O idoso transportava o material bélico, em um carro modelo Cronos.

A apreensão da PM aconteceu na mesma localidade onde dois indígenas foram mortos, no final da tarde de terça-feira (17). No entanto, a polícia não apontou correlação com os fatos.

O destino das munições e para qual finalidade seriam utilizadas são investigados pela 23ª Coorpin.