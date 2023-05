Idoso de 71 anos é espancado e dopado durante assalto na Bahia

A Polícia Civil investiga um assalto que terminou com um idoso de 71 anos foi espancado, amordaçado e dopado dentro da própria casa em Caetité, no sudoeste da Bahia. Ieron Batista de Oliveira ainda está hospitalizado. Todo o prejuízo chega a R$40 mil.

O crime aconteceu no último sábado (27), em um imóvel que fica no bairro Ovidio Teixeira. Informações preliminares apontam que uma mulher facilitou a entrada de outros dois comparsas na casa.

Segundo a Polícia Civil, Ieron foi espancado e teve a boca colada pela mulher. Os suspeitos fugiram levando três motocicletas, a quantia de R$ 4,3 mil e outros bens da residência.

Segundo a TV Bahia, após informar a localização do dinheiro, Ieron foi dopado e só conseguiu pedir ajuda na segunda-feira (29). Ele foi levado para a unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caetité com múltiplas lesões e com três costelas fraturadas.

A filha do idoso gravou um vídeo nas redes sociais falando do estado de saúde do pai. "Ele se encontra extremamente dopado, desidratado. Estamos procurando um cirurgião para avaliar a gravidade, pois ele está com um derrame pleural. E agora eu estou confiando na Justiça de Caetité", disse Luciente Frota.

A Polícia Civil informou ao CORREIO que realiza oitivas para localizar a suspeita.