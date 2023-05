Idoso de 72 anos é multado em R$ 4,7 mil por consertar buraco em rua da Itália

Claudio Trenta, de 72 anos, decidiu agir por conta própria e reparar um buraco em uma rua de Monza, na Itália. O idoso gastou aproximadamente R$ 75 para comprar o material da reforma, no entanto foi surpreendido negativamente com uma multa no valor de R$ 4,7 mil por ter realizado o conserto sem autorização ou competência.

O idoso contou para veículos italianos que cansou de esperar por medidas das autoridades mesmo depois de alertas. Desse modo, resolveu agir e tampar o buraco.

Multa para conserto sem autorização

A atitude de Claudio, considerada inadequada, foi multada de acordo com o previsto pelo código de obras da cidade. O presidente da câmara, Piermario Galli, explicou para jornalistas que a multa não pode ser retirada e não há nada a ser feito.

Por meio das redes sociais, Claudio tem atualizado seus seguidores sobre o andamento da situação. Internautas demonstraram apoio nos comentários discordando da ação das autoridades contra o idoso.