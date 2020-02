Idoso é assaltado e espancado no Rio Vermelho quando retornava do Carnaval

Um idoso foi assaltado e espancado na madrugada deste sábado (22), no Largo de Santana, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Segundo a polícia, o crime ocorreu próximo ao monumento de Jorge Amado.A vítima tem 63 anos.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da 12ª Companhia da PM (CIPM/Rio Vermelho) foram acionados por volta das 4h20 para atender a ocorrência no local através de chamado dos agentes do Serviço Móvel de Urgência (Samu) para prestar socorro ao idoso.

Segundo a Secretaria de Saúde, contudo, o idoso estava com um familiar e recusou atendimento do Samu. Ele tinha um corte na cabeça, mas estava lúcido.

Os policiais fizeram rondas, mas não localizaram nenhum suspeito.