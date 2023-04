Idoso é baleado durante assalto a bar no Costa Azul

Um idoso foi baleado durante um assalto a um bar, no bairro do Costa Azul, no fim de semana. O crime aconteceu na Rua Prof. Lourival Pimenta Bastos, no Costa Azul, na noite de sábado (8).

Segundo informações da Polícia Civil, homens armados renderam clientes e exigiram seus pertences. Em seguida, um tiro acabou atingindo um homem de 75 anos. Ele foi socorrido a um hospital da região por testemunhas do crime. Os suspeitos fugiram em seguida.

O caso está sendo investigado pela 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio).