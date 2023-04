Idoso é encontrado morto dentro de casa no Centro Histórico de Salvador

Um idoso, que não teve a identidade revelada, foi encontrado morto dentro de uma casa nesta quarta-feira (12), na Rua do Passo, no Centro Histórico de Salvador.

Segundo a Polícia Militar (PM), policiais do 18º BPM foram informados por transeuntes a respeito de um forte odor que exalava de uma residência na Rua do Passo. Após a chegada de familiares, a casa foi aberta e o idoso foi encontrado sem vida no interior da edificação.

Ainda de acordo com a PM, O corpo não apresentava sinais de ter sofrido violência, tratando-se de provável morte natural. As circunstâncias do fato serão apuradas pelo órgão competente.