Idoso é morto a tiros em Simões Filho; ação foi flagrada por câmeras de segurança

Um idoso de 68 anos, identificado como Lenival Silva Gama, foi morto a tiros na tarde da terça-feira (7), em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

O crime aconteceu em uma rua no centro da cidade. Incialmente, havia a suspeita de que o idoso havia sido vítima de uma tentativa de assalto, mas imagens de câmeras de segurança no local do crime mostram uma outra situação.

Lenival andava pela rua quando um carro de cor prata para e quatro suspeitos descem do veículo atirando. O idoso, que também está armado, reage e faz disparos na direção do grupo mesmo ferido no chão. Os bandidos fogem em seguida e a vítima é amparada pelos familiares.

Segundo a Polícia Militar, equipes da 22ª CIPM foram acionados e ao chegarem no local, os militares encontraram o idoso ferido por arma de fogo. A vítima chegou a ser socorrida por familiares para uma unidade de saúde da região, onde recebeu atendimento médico. Lenival chegou a ser transferido para um hospital em Salvador, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quinta-feira (9).

No dia do crime, a 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho expediu as guias de perícia e remoção do corpo. A unidade policial já ouviu testemunhas, realizou diligências e analisou imagens de câmeras de segurança para identificar e prender os autores.

Ainda não há informações sobre autoria e motivação do crime.