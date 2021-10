Idoso é morto a tiros no Largo dos Mares, na Calçada

Um idoso foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (26) no Largo dos Mares, na Calçada. A vítima foi identificada como Oberdan Rodrigues Hermano, de 74 anos. Uma equipe do Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) foi até lá às 14h45, depois que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 16ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM foram até o local após a denúncia de que havia um idoso caído no chão por volta das 13h. No local, encontraram o homem já sem sinais vitais. A área foi isolada até a chegada da Polícia Civil.

A autoria e motivação do crime serão investigadas pela 3ª Delegacia de Homicídios/BTS.