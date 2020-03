Idoso é morto após casa ser invadida em Camaçari 

O idoso Arthur Teles Casais, 67 anos, foi morto por volta das 21h de domingo (02) no Condomínio Enseada do Jacuípe em Barra do Jacuípe na cidade Camaçari.

De acordo com a Polícia Militar agentes da 59ª Companhia Independente da Polícia Militar foram acionados para atender uma ocorrência após a invasão de uma residência e denúncia de morte, em Barra do Jacuípe.

“Quando chegou ao local, a guarnição constatou que a vítima era um idoso que estava sem sinais vitais dentro de casa. Os militares isolaram a área e acionaram o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para remoção do corpo e realização de perícia. O fato foi registrado na 33ª Delegacia”, afirmou a PM, em nota.

A Polícia Civil investigará o caso.