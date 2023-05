Idoso é preso na BR-324 após ameaçar motociclista com arma de fogo

Um idoso de 73 anos foi preso após ameaçar, com uma arma de fogo, um motociclista que trafegava no Km 514 da BR 324, nas imediações de Feira de Santana. O flagrante ocorreu após policiais rodoviários federais receberam a denúncia, na manhã do último sábado (13), por volta das 9h30. Com o idoso foi apreendido um revólver calibre 38 mm carregado com cinco munições.

Os policiais realizavam procedimento de fiscalização quando receberam a denúncia de que o condutor de uma caminhonete Pampa havia ameaçado, com uma arma de fogo, um motociclista que trafegava na rodovia. A equipe conseguiu interceptar o carro e durante a vistoria no interior do veículo, os PRFs localizaram um revólver calibre 38 mm carregada com 5 munições e pronto para uso.

O condutor da caminhonete, homem de 73 anos, não apresentou nenhum documento comprovando permissão para o porte de arma de fogo. Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O idoso foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Feira de Santana.