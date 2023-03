Idoso é preso suspeito de engravidar e viver como 'marido' da filha no MS

Um idoso de 73 anos foi preso suspeito de estuprar, engravidar viver como "marido" da filha, que tem 12 anos. O caso aconteceu em Amambai, no Mato Grosso do Sul. O mandado de prisão foi cumprido nesta terça-feira (28). As informações são do g1.

Além de estar grávida do próprio pai, a vítima está com diversas lesões. A adolescente passou por exames que auxiliaram na constatação dos crimes.

Um relatório fornecido pelo Conselho Tutelar de Amambai aponta que a menina era violentada pelo pai há anos. O suspeito a obrigou a viver como se eles fosse um casal desde que a mãe da vítima saiu de casa.

A polícia não soube precisar a quantos anos a menina era violentada. O suspeito foi preso preventivamente e o caso segue em investigação.