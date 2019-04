Idoso espera vaga em UTI mesmo após conseguir liminar judicial

A família de Eurico Cardoso Silva vive um drama há quase um mês. O idoso de 83 anos sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no início de abril e necessita de intervenção cirúrgica e de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Como não havia vaga na UTI em Wagner, cidade na Chapada Diamantina onde mora o paciente, a família entrou com uma ação na Justiça e conseguiu uma liminar para internamento do paciente em UTI. A decisão é da última segunda-feira (22), mas até agora Eurico segue em um leito comum em Seabra.

A liminar concedida pela Justiça determina a transferência do paciente "com a utilização de UTI móvel, para a unidade de tratamento intensivo com disponibilidade de intervenção neurocirúrgica". A decisão informa que pode ser em hospital público ou, "em caso de inexistência de vaga em hospital da rede pública, internação do requerente em UTI da rede particular", com custeio do Estado até a alta do paciente.

Segundo o neto do idoso, Rilker Perazzo, a transferência de Wagner para Seabra ocorreu na última terça-feira (23). Contudo, a família ainda aguarda a vaga na UTI. Segundo Rilker, por conta da demora no atendimento, o estado de saúde do avô tem piorado gradativamente. “Agora ele está usando o balão de oxigênio. O estado dele piorou e não tem nem como transferi-lo para outro hospital”, contou ele.

Cirurgia

A avaliação feita pelos neurologistas que atenderam seu Eurico diagnosticou a necessidade de um procedimento cirúrgico para conter a hemorragia no cérebro do paciente. A cirurgia, no entanto, não é consenso entre os médicos.

“A família quer que a cirurgia seja realizada, mas os médicos se recusam por conta da idade dele”, contou Clevson Coutinho, advogado responsável por conseguir a liminar. Segundo o advogado, médicos orientaram a família a levar o paciente para casa, porque não havia como reverter o caso. “Queremos que seja transferido para fazer a cirurgia, e pelo que dizem não tem neuro lá (Seabra)”, afirmou o advogado.

Para a família o que importa é a melhora do idoso. “A gente quer que ele melhore, para poder avaliar se fazemos a cirurgia pra ele ficar bom”, diz o neto.

Procurada, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou apenas que “o paciente foi regulado para o Hospital de Seabra e aguarda a vaga de um leito de UTI”, diz em nota. Questionada pelo CORREIO quanto à demora no internamento e a determinação da justiça de encaminhamento do paciente para unidade privada, caso necessário, o órgão apenas respondeu que Eurico “está tendo toda a assistência necessária por parte da equipe médica da unidade”.

* Com supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro