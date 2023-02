Idoso foragido por estuprar criança em Goiás é preso no interior da Bahia

Um idoso de 65 anos, que estava foragido da Justiça do Distrito Federal por estuprar uma criança em Águas Lindas de Goiás, foi preso na segunda-feira (13) no município de Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia. As informações são da TV Oeste.

O homem foi localizado após a Polícia Militar receber uma denúncia de que ele estava escondido no povoado de Malhada Grande. Ele tinha um mandado de prisão em aberto há cerca de cinco anos, quando foi condenado a 16 anos de prisão pela Justiça do DF.

Após a prisão, ele foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Santa Rita de Cássia, onde prestou depoimento. Já na manhã desta terça-feira (14), o idoso foi transferido para o Conjunto Penal de Barreiras, também no oeste do estado.