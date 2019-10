Idoso morto em acidente de Lauro de Freitas voltava de culto

O comerciante Floriano Nunes Pimentel, 63 anos, havia acabado de sair de um culto evangélico com a esposa, na manhã deste domingo (6), quando morreu em um acidente de trânsito envolvendo quatro carros, na BA-099, altura de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Dono de uma loja de material de construção em Ipitanga, também na RMS, onde morava, Floriano morreu no local.

À reportagem, o genro da vítima, o engenheiro Diego Brito, 33 anos, disse que a sogra presenciou o marido morrer. “Eles estavam sozinhos no carro. Para mim, uma perda muito grande. Eu morei com ele por sete anos e digo que era um homem de bem, que gostava de tudo certo”, lamentou Diego, que, ao lado da esposa, viabilizava a liberação do corpo do comerciante, no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR) nesta manhã.

Abalada, a esposa de Diego preferiu não comentar a morte do pai. Além dela, ele deixa outros três filhos, todos adultos, além de quatro netos. Diego comentou que a sogra chegou a ser hospitalizada com lesões no corpo, mas já foi liberada e deve participar do sepultamento do marido, que acontece nesta segunda-feira, às 16h, no Cemitério da Saudade, em Candeias.

Imprudência

O genro de Floriano comentou com o CORREIO que o que se sabe sobre o acidente, a partir do depoimento de testemunhas é que o condutor de um dos veículos, identificado como Augusto Danilo do Nascimento Pedreira, invadiu a pista em que estava o comerciante.

O carro dele, um Triton, bateu de frente com o Kia Soul conduzido por Floriano. Danilo, contudo, teria perdido o controle depois que um Hyundai i30, sob a direção de Carlos Augusto Lima Martins atingiu sua traseira. O carro de Floriano, por sua vez, chegou a bater em um Fiat Siena.

“A gente sabe que acidente é algo inesperado, mas se houve imprudência, é importante que haja justiça”, completou Diego, ao afirmar que Carlos Augusto chegou a ser conduzido até a 23 Delegacia (Lauro de Freitas), de onde foi ouvido e liberado.

Além da esposa de Floriano, Danilo também foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até uma unidade de saúde. Não há informações sobre o estado do rapaz. O caso foi registrado pela delegada plantonista Josenice Benci, na unidade de Lauro de Freitas.