Idoso reage a assalto na Calçada e atropela bandido, que perde a perna

Um assalto acabou em acidente de trânsito na Avenida Fernandes da Cunha, no bairro da Calçada. Por volta das 9h deste sábado (16), dois homens em uma moto roubaram um malote de dinheiro de um idoso, que reagiu.

De acordo com informações do Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o idoso foi identificado como Armando do Santos filho, 75 anos. Ele estava com um malote de dinheiro que seria usado para pagar seus funcionários, quando foi abordado pelos bandidos.

Após o roubo, o motorista seguiu a moto onde estavam os suspeitos, que estavam armados, e bateu seu carro, de Chevrolet Prisma, contra eles. De acordo com a Polícia Militar, durante o percurso, Armando jogou o veículo contra os acusados, que ficaram feridos.

Rua ficou bloqueada após o acidente (Foto: Marina Hortélio/CORREIO)

A moto era pilotada por Luan Neves do Santos Silva, 24, que teve a perna decepada e foi socorrido para o HGE. Não há informações sobre o estado de saúde. A perna mutilada permaneceu no local até a chegava do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizou uma perícia no local.

Já o comparsa de Luan, que não teve o nome divulgado e estava na garupa da moto, também ficou ferido. Ele foi socorrido para o Hospital do Subúrbio e também não há informações sobre o estado de saúde. Ambos acusados receberam os primeiros socorros no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda segundo a Polícia Militar, equipes da 17ª Companhia Independente da PM (CIPM/Uruguai) foram acionadas e conseguiram recuperar o dinheiro e apreender a arma de fogo usada pelos bandidos.

O caso ocorreu na altura do Banco do Brasil que fica no bairro da Calçada e gerou um engarrafamento na avenida. O carro ficou parado em uma das vias, que foi bloqueada.

A Polícia Civil vai investigar o crime.

* Com orientação da subeditora Fernanda Varela