Um dos pontos de passagem do cortejo do Senhor do Bonfim são as Obras Sociais Irmã Dulce. Neste encontro de santos, idosos que são atendidos pela Osid fizeram questão de se aglutinar para esperar a imagem do santo passar.

Se não dá mais para andar os oito quilômetros, eles pegaram uma cadeira e garantiram logo cedo seu lugar na sombra para, de camarote, prestigiar a festa cívica.