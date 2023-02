Iemanjá pop: por que a orixá é celebrada muito além do 2 de fevereiro?

Há 100 anos, o 2 de fevereiro é dia dela: Iemanjá! A celebração da mãe das águas é extremamente importante para a cultura da Bahia e de Salvador, mas já passou por diversas transformações ao longo do tempo. Hoje, aonde quer que você vá, lá está ela. Nos muros, estátuas, grafites… em miniaturas em lojas de lembrancinhas e até estampando nomes de centros comerciais e padarias.

O bairro do Rio Vermelho está lotado de ‘Iemanjás’. Aliás, não só o Rio Vermelho, Salvador está lotada de ‘Iemanjás’. Nesse aniversário secular dá para dizer uma coisa: Iemanjá vai muito além da religiosidade. Mas por que será que a mãe das águas conseguiu se tornar tão especial e ocupar um lugar no coração e na vida de tanta gente, mesmo daqueles que não são do candomblé, ou da umbanda, por exemplo? Como é que Iemanjá se tornou essa figura pop da moda, cultura, arte, gastronomia e até comercial em Salvador e na Bahia?

Tudo isso será falado nesse episódio especial do podcast O Que a Bahia Quer Saber, que traz mais uma festa popular de Salvador. Com a participação do historiador e professor Rafael Dantas, o podcast discute a presença pop de Iemanjá no Rio Vermelho, bairro mais boêmio de Salvador, e os impactos disso para a celebração dessa figura cultural e religiosa na cidade.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.