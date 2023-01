Iemanjá: veja os bloqueios, desvios e opções de tráfego no Rio Vermelho

O trânsito no Rio Vermelho começa a sofrer alterações a partir da quarta-feira (1º), por conta da Festa de Iemanjá, no dia 2. As mudanças vão seguir até às 6h da sexta (3).

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) fará desvios do fluxo de veículos e instalará barreiras nas imediações do bairro para melhorar o acesso e a saída do bairro.

Bloqueios e desvios

Na noite da quarta (1º), a partir das 22h, o trânsito de veículos será bloqueado até às 6h da sexta (3) na Rua da Paciência, Travessa Prudente de Moraes, Largo de Santana, Rua Guedes Cabral, Rua Borges dos Reis, Rua Almerinda Dutra, Rua João Gomes, Rua Conselheiro Pedro Luiz, Largo da Mariquita, Avenida Cardeal da Silva (trecho compreendido entre a Rua Almirante Barroso e a Rua José Taboada Vidal), Rua Vieira Lopes (os dois trechos compreendidos entre a Clínica AMO e a Rua Potiguares), Rua Odilon Santos, Rua do Meio, Rua Potiguares, Travessa Basílio de Magalhães, Praça Brigadeiro Faria Rocha, Rua Marquês de Monte Santo, Rua Dr. Antônio Queiroz Muniz, Rua do Barro Vermelho, Rua do Mirante, Rua Oswaldo Cruz, Avenida Juracy Magalhães Junior (trecho compreendido entre a Rua Oswaldo Cruz e a Rua Potiguares). Nestas vias, operações de carga e descarga só poderão ser realizadas da 0h às 8h da quinta-feira (2).

No mesmo período, o fluxo de veículos será desviado na Avenida Oceânica (à altura da Rua da Paciência, na interseção com a Rua Eurycles de Mattos), Avenida Cardeal da Silva (à altura da Rua Almirante Barroso), Rua Oswaldo Cruz (na interseção com a Avenida Juracy Magalhães Júnior), Rua Conselheiro Pedro Luiz (à altura do retorno para a Avenida Vasco da Gama), Avenida Cardeal da Silva (cruzamento com a Rua Coronel José Galdino de Souza apenas para ônibus, caminhões e veículos acima de 6,5 metros de comprimento), Avenida Vasco da Gama (cruzamento do Largo da Lucaia, em frente ao Hospital Mater Day, sentido Conselheiro Pedro Luiz), Avenida Anita Garibaldi (sentido rua Conselheiro Pedro Luiz apenas para ônibus).

Também sofrerá interdição de fluxo de veículos na noite de quarta-feira (1º), a partir das 22h, na Avenida Vasco da Gama (saída no Terreiro Ylê Axé Oxumare, retorno defronte ao Supermercado Extra, chegada no Dique do Tororó) para a realização da entrega do presente a Oxumaré. Já a partir das 04h da quinta (2) haverá interdição progressiva nas seguintes vias: Avenida Vasco da Gama (saída no Terreiro Ylê Axé Oxumaré), Rua Conselheiro Pedro Luiz, Rua João Gomes, Rua Guedes Cabral (chegada na praia de Santana) para entrega do presente principal à Iemanjá.

Os moradores do Rio Vermelho poderão ter acesso às suas residência, dependendo das condições da via, desde que apresentem algum comprovante de residência.

Opções

As pessoas com destino à festa terão como opção de tráfego a Av. Oceânica, Av. Anita Garibaldi, Avenida Juracy Magalhães Jr, Avenida Cardeal da Silva, Rua Almirante Barroso (até a Rua Odorico Odilon), Avenida Vasco da Gama até a entrada da Avendia Anita Garibaldi e a Rua Oswaldo Cruz.

Funcionarão em sentido duplo de tráfego das 22h da quarta-feira (01) até às 06h da sexta (3), a Rua Nelson Gallo, Rua Archibaldo Baleeiro, Rua Marquês de Monte Santo (no trecho compreendido entre a Rua Doutor Antônio Queiroz Muniz e a Rua Odilon Santos), Rua Odilon Santos (no trecho compreendido entre a Rua Monte Conselho e a Rua Marquês de Monte Santo).

Estacionamento

O estacionamento será proibido desde às 22h da quarta nas seguintes vias: Avenida Oceânica (trecho compreendido entre o Restaurante Sukiyaki e a saída da Travessa Bartholomeu de Gusmão), Rua Almirante Barroso (Praça Marechal Aristóteles de Souza Dantas),Travessa Bartholomeu de Gusmão, Rua Eurycles de Mattos Rua da Paciência, Travessa Prudente de Moraes, Largo de Santana, Rua Guedes Cabral, Rua Borges dos Reis, Rua Almerinda Dutra, Rua João Gomes, Rua Conselheiro Pedro Luiz, Largo da Mariquita, Avenida Cardeal da Silva (trecho compreendido entre a Rua Almirante Barroso e a Rua José Taboada Vidal), Rua Vieira Lopes (os dois trechos compreendidos entre a Clínica AMO e a Rua Potiguares), Rua Odilon Santos, Rua do Meio, Rua Potiguares, Travessa Basílio de Magalhães, Praça Brigadeiro Faria Rocha, Rua Marquês de Monte Santo, Rua Dr. Antônio Queiroz Muniz, Rua do Barro Vermelho, Rua do Mirante, Rua Oswaldo Cruz, Rua Nelson Gallo, Rua Archibaldo Baleeiro, Avenida Juracy Magalhães Junior / Rua do Canal (lado direito, sentido Shopping da Bahia, e lado esquerdo, sentido Rua Vieira Lopes), Rua Belmonte (até a interseção com a Rua Maracás).

Será permitido o estacionamento de veículos na Avenida Juracy Magalhães Junior / Rua do Canal, nos seguintes trechos: após a Rua Potiguares (Pontilhão), sentido Shopping da Bahia, lado esquerdo da via ao longo do meio fio e após o restaurante da Ana até a Praça Marquês Pôrto (Rua Juazeiro), no lado direito da via, sentido Rua Vieira Lopes.

Barreiras fixas de trânsito - a partir das 22h de quarta (1º):

BF 01 - Rua Odilon Santos / Travessa Basílio de Magalhães;

BF 02 - Rua Oswaldo Cruz / Rua Nelson Galo / entrada Rua Archibaldo Baleeiro;

BF 03 - Rua Oswaldo Cruz / Saída Rua Archibaldo Baleeiro;

BF 04 - Rua Oswaldo Cruz / Travessa Basílio de Magalhães;

BF 05 - Rua Oswaldo Cruz / Rua Potiguares;

BF 06 - Rua Oswaldo Cruz / Avenida Juracy Magalhães Junior;

BF 07 - Rua Ilhéus / Rua Vieira Lopes;

BF 08 - Rua Conselheiro Pedro Luiz / Rua Vieira Lopes;

BF 09 - Rua Conselheiro Pedro Luiz / Rua Canavieiras;

BF 10 - Rua Conselheiro Pedro Luiz / Rua Alagoinhas;

BF 11 - Rua Conselheiro Pedro Luiz / Rua José Taboada Vidal;

BF 12 - Rua Conselheiro Pedro Luiz / retorno Rua Lucaia (canalizar o sentido Rua Lucaia);

BF 13 - Rua da Paciência / Travessa Prudente de Morães;

BF 14 - Rua da Paciência / Travessa Lydio Mesquita;

BF 15 - Rua da Paciência / Rua Almirante Barroso;

BF 16 - Praça Marechal Aristóteles de Souza Dantas / Rua Alexandre de Gusmão / Rua Almirante Barroso (minipalco);

BF 17 - Avenida Oceânica / Rua da Paciência (curva da Paciência).



Barreiras Semi Fixas (BSF), que deixa passagem em apenas uma faixa para moradores, a partir das 22h da quarta (1º):

BSF 01 - Rua Odilon Santos / Rua Monte Conselho;

BSF 02 - Avenida Cardeal da Silva / Tv. Prudente de Moraes;

BSF 03 - Rua Almirante Barroso / Rua Odorico Odilon.

Barreiras Móveis (BM), a partir das 6h de quinta (2):

BM 01 - Rua Oswaldo Cruz / Praça dos Capoeiristas;

BM 02 - Rua Oswaldo Cruz / Rua Doutor Antônio Queiroz Muniz;

BM 03 - Rua Marquês de Monte Santo (início da mão dupla);

BM 04 - Rua Odilon Santos / Praça Brigadeiro Faria Rocha;

BM 05 - Rua Oswaldo Cruz / Rua Professor Francisco da Conceição Menezes;

BM 06 - Av. Juracy Magalhães Junior / Rua Potiguares;

BM 07 - Av. Juracy Magalhães Junior (1º retorno);

BM 08 - Av. Juracy Magalhães Junior / Rua Vieira Lopes;

BM 09 - Rua Conselheiro Pedro Luiz / Rua Ilhéus ;

BM 10 - Rua Conselheiro Pedro Luiz / Rua Lucaia;

BM 11 - Av. Vasco da Gama / Avenida Anita Garibaldi;

BM 12 - Rua Conselheiro Pedro Luiz / retorno Praça Rios de Azevedo;

BM 13 – Avenida Cardeal da Silva / Rua Almirante Barroso;

BM 14 - Avenida Cardeal da Silva / Rua Coronel José Galdino de Souza (Semob);

BM 15 - Rua da Paciência / Rua Eurycles de Mattos.