IF Baiano abre inscrições para concurso público; salários passam de R$ 9 mil

O Instituto Federal Baiano (IF Baiano) abre na próxima segunda-feira, as inscrições de concurso público para o preenchimento de 72 vagas. Deste total, 36 oportunidades são para professores da carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico. Os vencimentos variam R$ 4.463,93 até R$ 9.600,92. Há ainda 36 vagas para técnico-administrativo em educação nos níveis médio e superior, que engloba cargos como administrador, contador, pedagogo, jornalista, dentre outros. Os salários básicos variam de R$ 2.446,96 até R$ 4.180,66.

Provas em setembro

As inscrições podem ser realizadas até o dia 16 de julho, exclusivamente via internet, através de link que será disponibilizado na página da instituição (http://ifbaiano.edu.br/portal/concursos/). A aplicação das provas para ambos os cargos está prevista para o dia 22 de setembro.