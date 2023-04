Ifá, Eric Assmar com Clariana e muito mais: Tudo de graça no Oxe É Jazz

Uma série de encontros numa programação gratuita durante dois dias. Para sextar e sabadar, o Oxe É Jazz agita o parque Costa Azul, em Salvadr, com nome IFÁ, Eric Assmar com Clariana, Bahia Soul com Denise Correia e Restgate Blues com Kal Rebello. Tanto na sexta (14) quanto no sábado (15), o evento começa às 17h.

A noite de sexta será aberta pela Bahia Soul. Formada por músicos de peso do cenário instrumental baiano, o grupo é liderado pelo veterano saxofonista e flautista André Becker e traz releituras de clássicos do jazz, funk, soul e pop. Nessa apresentação, recebe a cantora paranaense radicada na Bahia, Denise Correia.

O curador do evento será a segunda apresentação da noite. O guitarrista, cantor e compositor baiano Eric Assmar fecha o dia junto a Clariana. Líder do projeto Amy Reggaehouse, a cantora e compositora baiana interpreta canções de Amy Winehouse em arranjos estilo reggae. Juntos, Eric e Clariana farão uma apresentação inédita, mesclando blues, jazz, soul e reggae.

A noite do sábado começa em ritmo de blues baiano. A banda Restgate Blues convida Kal Rebello. A banda é liderada pelo gaitista, cantor e compositor Júnior Wyll e propõe um repertório que visita clássicos do blues e canções de seu EP "Vivendo Blues", lançado em 2020. Kal Rebello vem se destacando nos palcos de Salvador na atualidade.

Para fechar a primeira edição do projeto em 2023 e a noite do sábado, o palco do Oxe É Jazz recebe o grupo IFÁ (Ijexá Funk Afrobeat). Liderado pelos músicos e pesquisadores sonoros Fabrício Mota (baixo), Jorge Dubman (bateria) e Ênio (guitarra), o IFÁ é um nome de destaque na música instrumental baiana na atualidade. O grupo é uma verdadeira big-band que mistura ijexá, funk e afrobeat e que se tornou uma referência no cenário instrumental baiano.