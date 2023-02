IFBA abre inscrições para seleção de professores substitutos no campus Salvador

Já estão abertas as inscrições do processo seletivo para contratação de professores substitutos que devem atuar no campus Salvador do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). A seleção simplificada vai ser realizada em duas etapas: avaliação de títulos e prova de desempenho didático.

Com oportunidades de vagas ou de cadastro de reserva para 27 áreas de conhecimento, as inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas até o dia 26 de fevereiro, através de formulário eletrônico.

O contrato de trabalho inicial dos/as professores/as substitutos/as terá uma vigência de seis meses, podendo ser prorrogado sucessivamente, desde que a soma dos períodos não ultrapasse o limite máximo de dois anos. A remuneração mensal será composta de vencimento básico no valor de R$ 3.130,85 e de auxílio alimentação no valor de R$ 458 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Apesar da lotação ser prevista no edital, publicado no último dia 3, para o campus localizado na capital baiana, é possível que o IFBA convide candidatos/as classificados/as nesta seleção para assumir eventual vaga em outro campus ou, ainda, vaga com carga horária diferente e remuneração proporcional. O/A candidato/a que não aceitar o convite não será eliminado e permanecerá na mesma posição em relação à lista de classificação específica.

Saiba mais informações com a leitura do edital disponível na página da seleção.