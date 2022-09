IFBA lança editais de concurso público para cargos de professor e técnico administrativo

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) abriu, nesta segunda-feira (5), as inscrições do concurso público para a contratação de professores e de técnicos administrativos em educação (TAE).

Ao todo, são 125 vagas de cargos técnico-administrativos em educação do quadro de pessoal permanente do IFBA. As inscrições podem ser feitas através do site (clique aqui) até o dia 4 de outubro. O valor da taxa de inscrição para professores é R$ 150. Já para os cargos técnico administrativos varia entre R$ 80 e R$ 120, de acordo com a classe do cargo.

A remuneração básica dos cargos técnico-administrativos que serão providos com o concurso varia de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66. O valor do auxílio-alimentação é de R$ 458,00. Além da remuneração e do auxílio-alimentação, o servidor poderá ter os seguintes benefícios: auxílio transporte, auxílio pré-escolar, assistência à saúde suplementar, incentivo à qualificação e outros de acordo com a legislação em vigor.

A remuneração para os cargos de professor varia de R$2.236,32 a R$3.522,21, para o regime de trabalho de 20 horas semanais e já considerando os valores relativos à titulação do docente. Para o regime de trabalho de 40 horas com dedicação exclusiva, o valor total da remuneração (vencimento básico + retribuição por titulação) varia entre R$4.472,64 e R$9.616,18. “A legislação garante, a pedido do servidor, os seguintes benefícios: Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, Auxílio Pré-escolar, Auxílio para Saúde Suplementar e outros de acordo com a legislação”, descreve o edital.

A prova objetiva do concurso para os cargos técnico-administrativos será realizada nos municípios baianos de Salvador, Barreiras, Porto Seguro, Juazeiro e Vitória da Conquista, “na data provável de 27/11/2022 (domingo)”, descreve o edital.

De acordo com o edital específico a “data provável” para a realização da prova para professores é também o dia 27 de novembro de 2022. A primeira etapa do concurso público para todos os cargos de docentes consistirá da avaliação do candidato por meio de prova objetiva, e será aplicada no estado da Bahia, nas cidades de Salvador, Porto Seguro, Barreiras, Juazeiro e Vitória da Conquista.