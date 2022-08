IFBA lança editais de Concurso Público para professores e técnicos administrativos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) lançou dois editais de concurso público para o provimento de vagas para professor(a) da Educação Básica, Técnica e Tecnológica (EBTT), com 63 vagas em 33 áreas de conhecimentos diferentes. O segundo edital de concurso público contempla 125 vagas para técnico(a) administrativo(a) em educação do PCCTAE.

Os dois concursos serão destinados ao preenchimento de demandas de servidores(as) dos 22 campi do IFBA, Reitoria, Polo de Inovação e demais unidades que venham a ser inauguradas no período de vigência dos editais. Os editais não especificam a distribuição de vagas por campus/unidade porque as nomeações ocorrerão de acordo com as necessidades internas das unidades do Instituto Federal da Bahia.

O início do período de inscrições está previsto para o próximo dia 5 de setembro, com duração de 30 dias. O cronograma de cada edital trará detalhes sobre as datas e períodos relativos a cada etapa do processo de seleção.

Para saber mais: https://portal.ifba.edu.br