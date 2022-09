IFBA oferta mais de 5 mil vagas em processo seletivo para cursos técnicos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) publicou ontem (12), os editais do Processo Seletivo para ingresso no ano letivo de 2023 nos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (ProSel 2023) na forma Integrada, e para admissão nos cursos técnicos subsequentes ao Nível Médio. No total, estão sendo ofertadas mais de 5 mil vagas distribuídas por 21 cidades baianas que contam com campi do Instituto.

O ProSel 2023 para ingresso nos cursos integrados é destinado a estudantes que, até a data da sua matrícula no IFBA, tenham concluído o Ensino Fundamental (1ª a 8ª série / 1º ao 9º ano) e a seleção é classificatória e continuará sendo por meio de Análise de Histórico Escolar.

Para fazer a inscrição para os cursos da forma integrada, o(a) candidato(a) deve apresentar notas e documento escolar do 6º, 7º e 8º ano do fundamental, de Português, Matemática, História e Geografia.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas por meio digital entre os dias 19 de setembro e 11 de novembro de 2022, no período definido no cronograma do Edital ProSel 2023 – Cursos Integrados, para cursos dos campi Barreiras, Brumado, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Seabra, Simões Filho, Valença e Vitória da Conquista.

A inscrição poderá ser feita, exclusivamente, no prazo específico definido no edital, por meio do sistema online de inscrição no ProSel 2023. Para se inscrever no processo seletivo é obrigatório que o(a) candidato(a) tenha conta ativa de e-mail, pelo qual poderão ser realizadas comunicações e recuperação de senha de acesso ao sistema de inscrição.

Informações sobre documentação necessária para realizar a inscrição, os cursos ofertados em cada campus, os parâmetros da distribuição de vagas pela Lei de Cotas, entre outras, estão detalhadas no edital disponível na página do Processo Seletivo no Portal do IFBA.

Já processo seletivo para ingresso nos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio na forma de oferta Subsequente em 2023 é destinado a estudantes que, até a data da sua matrícula no Instituto Federal da Bahia, tenham concluído o Ensino Médio (1º ao 3º ano).

Para fazer a inscrição para os cursos subsequentes, o(a) candidato(a) deve apresentar notas e documento escolar dos 1º e 2º anos do ensino médio de Português e Matemática.

As inscrições também são gratuitas e poderão ser realizadas por meio digital entre os dias 19 de setembro e 11 de novembro de 2022, no período definido no cronograma do Edital ProSel 2023 – Cursos Subsequentes, para cursos dos campi Barreiras, Brumado, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Salvador, Santo Amaro, Simões Filho, Ubaitaba e Vitória da Conquista.

A inscrição poderá ser feita, exclusivamente, no prazo específico definido no cronograma do edital voltado à seleção para cursos subsequentes, por meio do sistema online de inscrição no ProSel 2023, disponível no site de endereço eletrônico https://prosel.ifba.edu.br. Para realizar a inscrição no processo seletivo é obrigatório que o(a) candidato(a) tenha conta ativa de e-mail, pelo qual poderão ser realizadas comunicações e recuperação de senha de acesso ao sistema online de inscrição.