iFood abre novas bolsas de estudo para entregadores

Com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento de seus entregadores parceiros e ajudar a suprir um dos maiores gargalos na educação básica nacional, o iFood, empresa brasileira de tecnologia referência em delivery online, criou o programa Meu Diploma do Ensino Médio, que oferece bolsas para o curso preparatório ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

A companhia lança a segunda edição do programa, contemplando todos os seus entregadores parceiros que tiverem interesse nas bolsas e realizarem a inscrição para prestar o Encceja. Em 2022, primeiro ano da iniciativa, foram concedidas bolsas de estudo para 5 mil pessoas. Para a nova turma, já são mais de 13 mil pessoas inscritas.

“A educação é a causa do iFood, a forma que vamos ajudar a alimentar o futuro. Sem dúvida, investir em aprendizagem e conhecimento são alavancas fundamentais para a transformação social e progresso do país. Temos um compromisso público com uma série de metas relacionadas à educação, entre elas o incentivo à Educação Básica, com o objetivo de impactar 5 milhões de pessoas até 2025. Detectamos que cerca de 28% dos nossos entregadores parceiros não concluíram essa etapa escolar, então o programa Meu Diploma do Ensino Médio é fundamental para impulsionar o desenvolvimento dessas pessoas que são tão importantes para nosso ecossistema”, afirma Luanna Luna, head de educação no iFood. “Para nós, é uma grande alegria apoiar o sonho dos entregadores e entregadoras e acompanhar o sentimento de valorização desses profissionais”, comenta a executiva.

O programa tem parceria com a plataforma Termine Seus Estudos e oferece aos entregadores um conteúdo com qualidade e assertividade, totalmente on line (Foto: Divulgação)

O programa é realizado em parceria com a plataforma Termine Seus Estudos, que é especializada no curso preparatório para o Encceja, oferecendo aos entregadores um conteúdo com qualidade e assertividade para aqueles que querem conquistar o diploma. O curso preparatório para o Encceja oferecido pelo iFood é feito totalmente online. O exame, do governo federal, é realizado presencialmente e a aprovação garante a emissão do certificado de conclusão emitido pelas Secretarias de Educação e Institutos Federais, em conformidade com o Inep.

Após a primeira fase de inscrições para as bolsas, os interessados ainda terão a oportunidade de entrar para a segunda turma, em abril. Os entregadores que não foram aprovados no exame de 2022 ou que se inscreveram e não puderam comparecer, terão bolsas garantidas para estudar nesta edição.

Retomada dos estudos

Na primeira edição do Meu Diploma do Ensino Médio, cerca de 950 entregadores do iFood conquistaram a certificação. Um dos alunos da primeira turma, Alexandre Aparecido Bispo Silva, havia parado de estudar. “Parei para olhar o meu passado, o que eu deixei de ganhar e os exemplos que eu tinha ao meu redor, como a minha esposa, que está na segunda faculdade, e minha mãe, que terminou o ensino médio”, afirma. “Pensei: é essa oportunidade, eu tenho que agarrar, e vai ser agora.”

Depois de passar na prova, Alexandre não perdeu tempo. “Eu peguei meu diploma do ensino médio e no mesmo dia eu já me inscrevi na faculdade, no curso de Ciências da Computação. Começo agora em fevereiro. Agora é correr atrás dos meus sonhos.”

Parceria FAM

Para os entregadores que querem dar continuidade à sua jornada de aprendizado, o iFood fechou uma parceria com a Faculdade das Américas (FAM), para oferecer bolsas integrais nos cursos ministrados pela instituição. Os outros parceiros têm descontos que podem chegar a 80%.

Todos os formados na primeira turma do Meu Diploma do Ensino Médio foram contemplados com 100% de desconto nos cursos da faculdade. Até o momento, 107 já foram matriculados.

Investimento do iFood em Educação

Além de sua atuação para impulsionar a formação básica, o iFood tem uma série de iniciativas, principalmente na área de tecnologia, para capacitar brasileiros para o trabalho do futuro e para o empreendedorismo. Entre elas, está o Potência Tech, que oferece cursos introdutórios, bolsas para formação na área e vagas de emprego para que pessoas com perfis sub-representados nessa área possam se especializar e começar uma nova carreira. Mais de 25 mil bolsas já foram oferecidas por meio do Potência Tech.

Outra ação é o iFood Decola, plataforma para apoiar o desenvolvimento do entregador e de restaurantes, e ajudar a melhorar a renda com o trabalho via app e também no desenvolvimento pessoal, com capacitações rápidas sobre equilíbrio financeiro e sobre outras profissões, com programas de capacitação em diversas profissões. Além disso, o iFood participa do Movimento Tech, parceria com a XP e outras 30 empresas para apoiar projetos que dão oportunidades de estudo, formação e emprego na área de tecnologia. A coalização tem o objetivo de arrecadar R$ 100 milhões até 2025 para projetos que aceleram a capacitação e a empregabilidade na área de tecnologia.

Entre os compromissos públicos do iFood também está o de formar e empregar 25 mil pessoas de perfis sub-representados e de baixa renda em tecnologia, até 2025.