iFood e Cubos Academy oferecem mil bolsas para curso de programação

O iFood e a Cubos Academy, uma das maiores edtechs do Brasil, se uniram para conceder bolsas integrais de estudo para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Serão disponibilizadas ao todo 1.000 bolsas 100% gratuitas para a formação em Desenvolvimento de Software, com foco em back-end.

Para garantir a bolsa é necessário participar do processo seletivo e entrevista, ter no mínimo 18 anos, ensino médio completo e renda mensal de até 2,5 salários mínimos per capita. Além disso, como forma de incentivo, duas turmas serão destinadas exclusivamente a mulheres e pessoas pretas.

As inscrições podem ser feitas por meio do site da edtech, a partir de 02 de maio de 2023, sendo encerradas quando as bolsas forem preenchida . O processo de seleção conta com breves etapas. Primeiro, os candidatos preenchem o formulário de inscrição. Depois, será realizado um exercício prático de lógica da programação. Nesta fase, todos os candidatos já terão realizado um curso preparatório fornecido gratuitamente, ou seja, não é necessário ter conhecimento prévio em programação. Por último, a equipe da Cubos Academy fará uma entrevista individual.

A formação tem duração de 30 semanas e conta com aulas teóricas de segunda e quarta-feira, das 15h às 18h; e de segunda a sexta-feira, das 20h às 21h30, as aulas são práticas. Os alunos contarão com mentoria ao vivo para que seja possível tirar dúvidas sempre que necessário. Além disso, a edtech disponibiliza um time voltado para a experiência e empregabilidade do estudante e um canal na plataforma Discord para dúvidas e interação entre alunos.

“O maior objetivo que temos dentro da Cubos Academy é transformar realidades por meio da educação. Mais uma vez, estamos felizes em poder contar com o iFood para garantir que mil vidas sejam impactadas pelo conhecimento em tecnologia. Dessa vez, teremos bolsas sendo concedidas agora em maio para formar pessoas até o final do ano de 2023 e estamos muito animados para acompanhar esse processo de transformação e aprendizado dos alunos’’, explica José Messias Júnior, CEO da Cubos Academy.

Até o momento, mais 245 bolsas já foram oferecidas pela Cubos Academy em conjunto com empresas parceiras. Sendo 80 bolsas exclusivas para entregadores do iFood se formarem no curso integral de Programação Back-end por meio do programa desenvolvido por ambas as empresas, o Potência Tech.

“Em 2023, formamos uma turma só de entregadores do iFood. Esse programa com certeza foi um grande indicativo de como essa parceria entre Cubos Academy e iFood é benéfica para a sociedade. Podemos impactar ainda mais pessoas esse ano e esperamos poder continuar fazendo a diferença na vida de milhares de brasileiros’’, enfatiza Júnior.

A formação garante toda a base de programação, explicando desde o início todos os conceitos básicos e introdutórios. Sendo assim, não há qualquer pré-requisito para quem quer participar desta turma. As aulas utilizarão como linguagem específica para programação: JavaScript com Node.js. Além da bagagem técnica imprescindível para a formação de um profissional pronto para trabalhar como programador Back-end, outros tópicos exigidos pelo mercado serão apresentados nas aulas, tais como comunicação escrita e verbal, negociação, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), LinkedIn e preparação para entrevistas de emprego.

A bolsa integral com valor de mercado superior a R$10 mil tem como principal objetivo favorecer a injeção de novos profissionais de TI no setor e impulsionar o acesso à educação especializada de qualidade, além de estimular mulheres e negros a integrarem na área por meio das vagas previamente selecionadas para esse público.

“Sabemos que quem faz parte de grupos sub-representados larga de uma distância maior. Nosso propósito é tentar tornar mais igual o ponto de partida, dando ferramentas e oportunidades que reduzam as desigualdades e que ajudem a diminuir os obstáculos para que mais gente consiga cruzar a linha de chegada. É assim que também vamos contribuir para aumentar a diversidade e a inclusão social por meio da formação em tecnologia”, Luanna Luna, Head de educação no iFood.