Ifood fará live com o tema 'Como explorar os itens que mais vendem em SSA'; saiba onde assistir

Com o objetivo de impulsionar os negócios de empreendedores negros, maioria no país, além de fortalecer o respeito à diversidade cultural, o iFood promoverá uma live, nesta terça (13), com o tema Alavanque suas vendas com empreendedores de sucesso - Como explorar os itens que mais vendem em SSA. No encontro, os participantes vão falar sobre o programa de Fomento aos Restaurantes de Empreendedores Negros, iniciativa do iFood focada na Bahia, que será lançado ainda no mês de junho.

A live será apresentada por João Barcelos, embaixador do iFood, e Angel Vasconcelos, diretora de equidade da marca, com participação de empreendedores negros de Salvador. Será realizada a partir das 16h, no canal youtube @ifoodparaparceiros.

Números

Atualmente, no Brasil, há mais de 14 milhões de empreendedores negros que movimentam cerca de R$ 2 trilhões por ano na economia do país e representam 51% dos empreendedores no Brasil, de acordo com a pesquisa Afroempreendedorismo Brasil. A pesquisa revela ainda que, apesar da alta escolaridade - 61,9% tem ensino superior ou maior - apenas 15,8% possuem renda familiar superior a 6 salários mínimos, o que coloca a necessidade financeira como principal motivo para a abertura de negócios.

Um levantamento da Junta Comercial da Bahia apontou que, só em janeiro de 2021, 2624 novas empresas foram criadas no estado. Já dados da Secretaria de Fazenda da Bahia indicam que o número de microempreendedores individuais baianos aumentou 22% entre janeiro e maio de 2021.