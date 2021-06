Igor Kannário se oferece para entrar no BBB: 'Vou botar Boninho pra ver bicho'

O príncipe do guetto quer virar o rei do Big Brother Brasil. Em seu Instagram, o cantor Igor Kannário se ofereceu para entrar na casa mais vigiada do Brasil.

"Quem quer o Kannarito no Big Brother manda mensagem pra mim dizendo 'eu quero'. Vou entrar naquele bagulho para botar o Boninho pra ver bicho", disse o cantor, referindo-se ao diretor do programa.

Caso entre no reality, Kannário faria o caminho inverso de Jean Willys. O professor baiano deixou o BBB para virar deputado, enquanto o cantor já é, desde 2018, parlamentar.