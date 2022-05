Igor Kannário volta ao grupo A Bronkka para turnê festiva de 20 anos

Duas décadas se passaram depois que o sucesso Banho de Sol estourou nas rádios e não saiu da boca do povo. Com um ritmo dançante, a música era ouvida nas malas dos carros, preenchidas de caixas de som, tuítas, cornetas e módulos que garantiam a potência! O cantor Igor Kannario vai relembrar esse momento ao reassumir o posto de Príncipe do Guetto no vocal da banda A Bronka, que comemora 20 anos de estrada com batidão e muita marra.

Kannario retoma os hits Aba Reta, Dedo Calibrado, Hit do Posto e A Favela Corta na turnê comemorativa com músicos da época, como Buguelito na guitarra, Pirikito no cavaco, Juan no contrabaixo, Bahia no teclado, além de Turu, Serpa, Quenca e Peu Danado na percussão, Bateria Ruilan e Leleô no torpedo, Thiago no sax, Jade Guel, Priscila Constantine e Anjo Gabriel no balé



Além de shows pelo país, a ideia é fazer o registro audiovisual dessa temporada, lançado nas plataformas digitais. O primeiro show dessa linha do tempo acontece no dia 12 de junho, no evento Pagodão Eletriko, no Wet; Além de A Bronka, a festa contartá com Pangolé, Psirico, Pagodart, La Fúria, Robyssão, 7Kssio, O Kannalha e O Polêmico.



“Ter a propriedade da Bronkka é um sinal que a justiça de Deus tarda mais não falha; e em respeito aos meus fãs, esse projeto vai ser feito com muito carinho. Podem aguardar” declarou Igor Kannario.

SERVIÇO - Pagodão Elétriko, com Atrações: A Bronkka, Parangolé, Psirico, Pagodart, La Fúria, O Kanalha, Robyssão, 7Kssio e O Polêmico | domingo, 12 de junho, às 12h, no Wet | Ingressos: 3 pistas por R$ 100, promoção / 1º Lote Pista Pra Quebrar Meia R$ 50 / 1º Lote Casadinha Pista pra Quebrar R$ 45 x 2 = R$ 90 / 1º Lote Lounge Swing : Meia R$100 / 1º Lote Casadinha Lounge Swing R$ 90 x 2 = R$180 / 1 º Lote Backstage: Meia R$190