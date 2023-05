Igreja da Ajuda é roubada pela terceira vez em quatro dias

A Igreja Nossa Senhora da Ajuda foi alvo de mais um arrombamento, na madrugada desta quinta-feira (18). Essa é a terceira vez nesta semana que o templo é invadido e furtado.

Segundo informações da Arquidiocese de Salvador, foram levadas uma televisão, um ventilador e o dinheiro que estava na caixa coletora, depositado como doação espontânea pelos fiéis. A Polícia Militar foi acionada para ir ao local.

"Desta vez, não houve profanação à Eucaristia, pois, após a primeira invasão ocorrida no último dia 14, o templo ficou fechado e estava sendo preparado para a Santa Missa com o Ato de Desagravo, marcada para amanhã (19)", diz a nota enviada pela Arquidiocese. O Ato de Desagravo pela profanação à Eucaristia, ocorrido no dia 14, está marcada para esta sexta-feira, 19 de maio, às 12h30.

Um novo boletim de ocorrência foi registrado 1ª Delegacia Territorial. A Polícia Civil informou que a unidade vai apurar o caso.

Histórico de roubos

Na segunda-feira (14), a igreja foi arrombada e os bandidos levaram até as hóstias, que estavam em duas âmbulas (objetos dourados). Além das âmbulas, também foram roubados objetos em prata: quatro castiçais grandes, dois castiçais pequenos, três vasos grandes, três vasos pequenos, um vaso tulipa; além de 30 camisas do Senhor Bom Jesus dos Passos e a quantia de R$ 150.

As gravações das câmeras de segurança da Igreja, as quais o CORREIO teve acesso, mostram que um homem invadiu o local pela primeira vez por volta das 5 horas da manhã de domingo (14). Ele fez um buraco em uma das portas, passou cerca de dez minutos no local e levou objetos de valor. Ao sair, o invasor deixou a porta destrancada, o que facilitou que uma mulher invadisse o local na madrugada seguinte.

A filmagem flagra a sua entrada na igreja pouco antes das 2 horas da manhã e o momento em que ela rouba as hóstias de dentro do sacrário (espécie de armário pequeno). A mulher ainda sobe em um banco e rouba um vaso de metal que estava exposto no altar. Entre os objetos roubados pelos dois estão castiçais, âmbulas e vasos. A igreja já havia sido alvo de ladrões duas vezes na semana passada.

Importância histórica

A Igreja Da Ajuda tem valor simbólico e histórico para a cidade. Foi a primeira construída entre os muros da cidade de Salvador. Sua construção atual data do ano de 1912, mas sua primeira sede, a Igreja Primitiva, data de 1549, erguida pelo Padre Manoel da Nóbrega e outros Jesuítas que vieram evangelizar o Novo Mundo.

O templo guarda relíquias como a imagem do altar principal, de Nossa Senhora d’Ajuda, que teria sido trazida de Portugal pela esquadra de Tomé de Souza em 1549. Na parede esquerda da igreja encontra-se o púlpito onde o Padre Antônio Vieira proferiu seus memoráveis sermões. Na parte mais alta da igreja, também aberta ao público, há um grande Vitral francês todo colorido com a imagem de Nossa Senhora da Misericórdia, uma das grandes surpresas desta construção.