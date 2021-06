Igreja da Graça recebe exposição de temática sagrada

Arte e religiosidade tiveram, na história humana, muitas aproximações. O Barroco e o Renascimento, por exemplo, são demonstrações claras disso. Por que, então, uma igreja não pode receber uma exposição de artistas contemporâneos? É isso que vai acontecer a partir de hoje, na Igreja Nossa Senhora da Graça, que vai abrigar criações de diversas técnicas dos artistas Maria Adair, Bel Borba, Luiz Humberto Carvalho, Dulce Cardoso e Rafael Martins.

A exposição, criada pela arquiteta Celeste Leão - que é também curadora -, deveria ter acontecido na Semana Santa, mas diante do agravamento da pandemia, precisou ser adiada. Com a flexibilização decretada pela prefeitura, decidiu-se então aproveitar o mês de Santo Antônio para realizar a mostra, que tem o sagrado como mote. "A Igreja da Graça é grande e tem diversos espaços, como o jardim, que é amplo, e o Centro de Cultura, criado recentemente. Então, como não há risco de aglomeração, decidimos fazer no formato presencial. E faremos um controle rígido do número de visitantes", afirma Celeste.

O fotógrafo Rafael Martins, que já foi profissional do CORREIO, fez, para a exposição, uma seleção de fotos que fazem parte de uma pesquisa que ele vem realizando, sobre perdas e permanência. "Na minha pesquisa, registrei imagens de lugares que foram abandonados por suas populações, mas ainda estão com 'pistas' de humanidade, diz o fotógrafo. Entre os registros, há uma igreja da cidade de Petrolândia, em Pernambuco, que aparece coberta por água. O município foi inundado na década de 1980 e outra cidade foi construída em seu lugar.

A criação de Bel Borba é uma homenagem a Catharina Paraguaçu, que doou o terreno onde a Igreja da Graça foi construída. Bel está desenvolvendo uma escultura que mostra a índia se banhando em uma corredeira. Suspeita-se que Catharina banhava-se na praça em frente à Igreja. Na exposição, estão fotos que mostram a evolução deste projeto de Bel Borba.

Foto de Rafael Martins na exposição

"Tirei oito fotos deste protótipo em argila, para mostrar diversos ângulos deste trabalho que está em desenvolvimento. Pretendo captar recursos e ter autorização dos órgãos responsáveis para que, em breve, seja instalada em frente à Igreja uma escultura em bronze. As imagens que estão na exposição dão uma boa ideia do que deve vir a ser a escultura", diz Bel.

Em uma sala anexa ao claustro, Maria Adair também vai homenagear Catharina Paraguaçu com uma instalação composta por nove telas de pequeno formato, trabalhadas em técnica mista – com pinceladas de tinta acrílica, nanquim e aplicação de folhas de ouro, prata, cobre e outros metais variados. Cada tela apresenta o perfil de uma das letras que compõem o nome da indígena, que foi casada com Diogo Álvares Correia, o Caramuru.

Esboço de obra de Bel Borba, que mostra Catharina Paraguaçu se banhando

Na Igreja, haverá ainda exposição de mesas decoradas com tema junino, assinadas por designers e decoradores; venda de itens de moda e decoração, acessórios e artigos criativos; exposição de móveis antigos; apresentações musicais na quinta (10) e no sábado (12); espaço gastronômico e Hall de Guloseimas Juninas. Embora a entrada seja gratuita, pede-se que os visitantes levem alimentos não perecíveis para doação, que serão encaminhados pela Igreja a pessoas em situação de rua.

Santo Antônio na Igreja

Local: Igreja de Nossa Senhora da Graça - Av. Princesa Leopoldina, 133, Graça

Data: de 10 a 13 de junho (quinta a domingo)

Horário: das 14 às 20h

Ingresso: gratuito, mas pede-se que leve alimentos não perecíveis para doação