Igreja de São Lázaro terá missas na primeira segunda do ano

A primeira segunda do ano é dia de pedir as bênçãos e a proteção de São Lázaro e São Roque. Na Igreja que recebe o nome dos santos, a Paróquia de São Brás, na Estrada de São Lázaro, Rua Professor Aristides Novis, s/n, Federação, a primeira missa de 2021 será realizada nesta segunda-feira (4), às 6h30. As celebrações eucarísticas seguem às 8h, 9h30, 11h, 12h30, 16h e 18h.

Em tempos de pandemia, vale salientar que o acesso dos fiéis se dará por ordem de chegada até completar o limite máximo permitido, que é de 120 pessoas. Assim como ocorreu no dia 31 de dezembro, todos os protocolos de segurança para conter a incidência do novo coronavírus seguirão com número reduzido de fiéis, uso da máscara e do álcool em gel, além do distanciamento social.

No próximo dia 26, a Igreja celebrará o dia de São Lázaro, mas a Arquidiocese de Salvador ainda não divulgou como será feita a celebração em homenagem ao santo, considerado protetor dos enfermos, dos desamparados e dos animais doentes.