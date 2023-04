Igreja do amor de Jah pelo Vitória

Quem se associa ao Vitória (parabéns!) merece ganhar de brinde canabidiol ou a massa real in natura, safra “meu nome é Gaaaal”, para aguentar chegar domingo, seis da tarde, controlando a ansiedade...ou então... chamem o SUS!

Assim como os 3x0 na Ponte, o jogo do ABC, em Natal, será na hora da ave-maria! Tem hoje, quarta; amanhã, quinta; vai sextar; passar sábado todo; a manhã e a tarde de domingo... ufa! Em nome de Jah!

Vamos manter no time o locutor da sorte, o gogó afiado da revelação do rádio esportivo, meu colega em Pedagogia, Mateus Damassa, um dos destaques da estreia, ele, Zeca e Osvaldo...

Mais picardia, um bordão criativo e... tá lá o corpo estendido no chão... Indivíduo competente este Damassa! Taí o que você queria... Tá lááááá... Por pouco, pouco, muito pouco, pouco mesmo... Gol legal, cadê o eco... gol legal!

Conheci geniais aedos e rapsodos responsáveis por perpetuar as glórias de douglas e osnis; baiacos e mários sérgios; cumpriram com arethé (excelência) a missão de narrar as peripécias dos olimpianos.

Ouvi França Teixeira quando era criança, no quatro-faixas de painho; Silvio Mendes; Djalma Costa Lino; Fernando José; Nilton Nogueira; José Ataíde... a Bahia é um celeiro de homeros!

Dos herdeiros deste panteão, Damassa e Luis Victa, depende o atual show do Nego, pois são os locutores responsáveis por representar com fidedignidade como foi cada lance: uma aula de “realidade”, conceito difícil!

Desafio mesmo é definir o amor da torcida, pouco importam cinco anos na fila da semi do estadual... Estrelinha, então, essa, nem no sonho da padaria... E daí... não importa, peixe!

Este love falta ao Banquete de Platão, diálogo no qual Sócrates e seus queridinhos tentam dizer o que é o amor: só levando Agatão e Adimanto ao Barradão para atualizar o debate no Grupo de Filosofia Antiga de pró Gislene.

Entre as boas fotos para editarmos uma bela reportagem sobre este amor, destacam-se as da jornalista Selma Moraes e família, educando os netos na melhor escola...

Esta torcida é pirada, amor assim nunca se viu! Toca Edson Gomes: Louvar a Jah, oi-oi-oi, u-oi, u-oi, u-oi, oi-oi-oi, vou agradecer a Deus... Vitória! Vitória! Vitória!, é um culto na Igreja Universal do Reino do Leão.

Ao gritarmos juntos, 20 mil, seguindo o presidente da Primeira República, Fábio, produzimos realidade porque a energia quântica gerada no poder da oração (Vitória! Vitória! Vitória!) atrai arcanjos, querubins, serafins e tronos!

O amor-Vitória é síntese de todos os outros amores: éros, porque deseja; philia, porque encontra; ágape porque se realiza na felicidade de seu time; fati, porque ama tudo, derrotas, empates e vitórias...

Para além de gregos, de cristãos e de Nietzsche, o amor-Vitória é inédito em filosofia, não se consegue sequer pensar, só se pode sentir e experimentar, e apenas quem está associado, galera, se ligue...

Não importa se a Série é B, Z ou ômicron; seja no Intermunicipal ou Champions League, a torcida cola! Campeão, vice, lanterna... Toca Gal, eterna Gal: “eu amo igual”...

Oh, meu amÔÔ, isso é amor! “São três horas da manhã o Nego liga, falando coisas que somente a gente entende...” Toca Gang 90 e Absurdetes, chega logo, domingo! Legalize it!





Paulo Leandro é jornalista e professor doutor em Cultura e Sociedade.