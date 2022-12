Igreja do Bonfim lança campanha para atrair doadores

Enquanto baianos e turistas amarravam fitas nas grades da Basílica Santuário Senhor do Bonfim, na Cidade Baixa, nesta sexta-feira (9), do outro lado da praça o reitor Edson Menezes se reunia com um grupo de fiéis para lançar a nova Campanha dos Devotos do Senhor do Bonfim. O objetivo é trazer de volta os 30% de doações que foram encerradas durante a pandemia e até mesmo ampliar o número de contribuintes.

A igreja do Bonfim recebe doações de turistas e baianos nas visitas, mas elas são pouco expressivas. São os doadores fixos que sustentam o funcionamento do templo. A Campanha dos Devotos surgiu há nove anos com um carnê no qual o fiel faz uma contribuição todos os meses, o valor quem define é o doador. O dinheiro é usado para pagar despesas com os funcionários, as contas de luz e água, e pequenas reformas na infraestrutura do templo secular.

Publicidade vai apostar nas fitinhas para sensibilizar o público (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

A cerimônia de lançamento da campanha foi iniciada com o coral da igreja cantando o Hino ao Senhor do Bonfim. Em seguida, autoridades se alternaram na tribuna explicando a importância e a dinâmica da campanha. O padre Edson Menezes confirmou que a próxima edição da Lavagem do Bonfim, no dia 12 de janeiro, seguirá os moldes de antes da pandemia, com andor, multidões e manifestações de fé nos 8oito quilômetros de caminhada do Comércio ao Bonfim.

“Durante todo o ano nós temos campanhas pontuais que são direcionadas para determinados fins, mas a Campanha dos Devotos é permanente, é um compromisso que o fiel assume para contribuir com a manutenção do santuário durante o ano inteiro. O valor é espontâneo, cada um contribui com o que pode”, afirmou o padre, lembrando que parte das despesas da tradicional lavagem são pagas com as doações dos fiéis.

Reitor da Basílica, padre Edson pede apoio dos fiéis (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Além de garantir a manutenção do Santuário, os devotos ajudam a estender as ações da igreja. O padre tem a intenção de ampliar a Capela dos Milagres e construir uma estrutura para servir de apoio às caravanas que levam milhares de romeiros até o templo. “Depois de passarem horas na estrada viajando eles chegam aqui e não têm um espaço para tomar banho, para tomar um café, e precisam ficar na praça”, disse.

O templo foi construído no século XVIII e é um dos pontos turísticos mais visitados da Bahia. O juiz da devoção Jorge Contreiras explica que a igreja do Bonfim é um bem de todos os baianos, independentemente da religião, e disse que existem cerca de quatro mil contribuintes fixos, dentro e fora do estado.

“Precisamos aumentar a participação de devotos. Se tivéssemos de 10 mil a 12 mil fiéis contribuintes teríamos um bom retorno para fazer as intervenções que são necessárias, tanto na igreja como no conjunto arquitetônico da Colina Sagrada. O patrimônio cultural e histórico da Basílica é muito grande, não é apenas dos católicos, a Igreja do Bonfim é um monumento a nível internacional, pertence ao povo”, dimensionou Jorge Contreiras.

Fiéis estiveram no templo para fazer pedidos e agradecimentos (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

A campanha será veiculada nos jornais, sites, redes sociais, emissoras de televisão e rádio. O publicitário Aloysio Barros, responsável pelo trabalho, contou que a intenção é despertar a solidariedade.

“Buscamos o símbolo da fitinha para sensibilizar o público. Quando a gente amarra no braço temos direito a três desejos, mas hoje o padre Edson só está fazendo um pedido: que as pessoas se tornem doadoras. Com a aproximação do fim do ano e da Lavagem do Bonfim acreditamos que vamos conseguir trazer mais doadores”, afirmou o publicitário.

Durante a manhã da sexta-feira, o templo recebeu baianos e turistas. Gente como a aposentada Isabel Novaes, 69 anos, que não sabia que o valor da doação pode ser escolhido pelo fiel. “Sempre deposito um dinheiro na hora da oferta, na missa. Pensei que o carnê era um valor mais alto, mas já que é a gente quem escolhe quanto doa, vou procurar o pessoal da igreja”, disse.

Existem quatro canais para aderir a Campanha dos Devotos: através do WhatsApp (71) 98149-6148; do e-mail campanhadosdevotos@santuariosenhordobonfim.com; presencialmente na central de atendimento, na Basílica; ou através do site santuariosenhordobonfim.com.