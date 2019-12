A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, recebe hoje (16), às 19h30, o V Concerto de Natal do Coral Ecumênico da Bahia (CEB) com clássicos natalinos que prometem emocionar o público. A regência será do maestro Angelo Rafael Fonseca. O concerto contará com a participação da pianista Kadija Teles e do cantor Dão Black.

No programa, obras como Hallelujah, de Haendel, Noite Feliz e Oh Happy Day.

Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos (Foto: @brunorez)