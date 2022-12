Igrejas de Salvador terão programação especial de missas no Natal

A arquidiocese de Salvador preparou uma programação especial de missas para celebrar o nascimento do Menino Jesus. Todas as paróquias terão uma programação de missas nos dias 24 e 25 de dezembro, em diversos horários. Na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, Igreja Mãe da Sé Primacial do Brasil, a Celebração Eucarística terá início às 18h (24) e às 10h (25), sob a presidência do Arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, com a animação musical do Coro e Orquestra Barroco na Bahia.

Para que você possa participar das Missas em outras paróquias e comunidades, a arquidiocese destacou algumas programações:

Igreja Sagrada Família (Cúria Metropolitana de Salvador, Garcia, Salvador)

24/12, às 18h

25/12, às 7h e às 9h

Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia (Comércio, Salvador)

24/12, às 7h30 e às 18h

25/12, às 8h e às 10h30

Paróquia Nossa Senhora dos Mares (Largo dos Mares, Salvador)

24/12, às 19h (Matriz)

25/12, às 7h30 (Matriz)

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face (Chame-chame, Salvador)

24/12, às 17h (Matriz)

25/12, às 9h e às 17h (Matriz)

Paróquia Santo Amaro de Ipitanga Centro de Lauro de Freitas)

24/12, às 19h30 (Matriz)

25/12, às 8h30 e às 18h (Matriz)

Santuário São Raimundo (Rua Direita da Piedade)

24/12, às 16h30 (Matriz)

25/12, às 11h (Matriz)

Paróquia Sagrado Coração de Jesus Alto do Cabrito, Salvador)

24/12, às 19h (Matriz)

25/12, às 10h (Matriz)

Paróquia Divino Espírito Santo (Vale dos Lagos, Salvador)

24/12, às 19h30 (Matriz)

25/12, às 7h30 (Matriz)

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Mata Escura, Salvador)

24/12, às 18h (Comunidade Santa Edwiges), às 20h (Comunidade São Barnabé) e às 20h30 (Matriz)

25/12 – às 9h (Comunidades Cristo Rei, São Paulo e Santo Inácio)

Paróquia Santíssima Virgem Maria de Nazaré (Cajazeiras 5, Salvador)

24/12, às 16h (Comunidade São Francisco), às 17h (Comunidades Nossa Senhora Aparecida e Mãe Rainha) e às 19h (Matriz)

25/12, às 8h (Comunidade Nossa Senhora de Fátima e às 10h (Matriz)

Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja (Plataforma, Salvador)

24/12, às 19h (Matriz)

25/12, às 18h (Matriz)

Paróquia Santa Rita de Cássia (Matatu de Brotas, Salvador)

24/12, às 18h (Matriz)

25/12, às 8h30 (Matriz)

Paróquia São Francisco de Assis (Boca do Rio, Salvador)

24/12, às 7h30 e às 19h (Matriz)

25/12, às 7h e às 10h (Matriz)

Paróquia Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II (Uruguai, Salvador)

24/12, às 20h (Matriz)

25/12, às 9h (Matriz)

Paróquia São José de Amaralina (Amaralina, Salvador)

24/12, às 19h (Matriz)

25/12, às 8h e às 11h (Matriz)

Paróquia Santa Cruz (Engenho Velho da Federação, Salvador)

24/12, às 18h (Matriz)

25/12, às 8h (Matriz)

Paróquia Cristo Libertador, Rei do Universo (Vila Canária, Salvador)

24/12, às 18h (Comunidade Nossa Senhora da Conceição), às 19h30 (Comunidades São José Operário e São Pedro e São Paulo) e às 20h30 (Matriz)

25/12, às 7h (Matriz)

Paróquia São Lucas Evangelista (Campinas de Pirajá, Salvador)

24/12, às 19h (Matriz)

25/12, às 8h (Matriz)

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes (Fazenda Garcia, Salvador)

24/12, às 19h (Matriz)

25/12, às 9h (Matriz)

Paróquia Cristo Operário (Castelo Branco, Salvador)

24/12, às 19h (Matriz)

25/12, às 9h (Matriz)

Paróquia Nossa Senhora de Brotas (Brotas, Salvador)

24/12, às 19h (Matriz)

25/12, às 7h e às 10h (Matriz)

Paróquia São Paulo Apóstolo (IAPI, Salvador)

24/12, às 18h (Comunidade Nossa Senhora da Conceição), às 19h (Comunidade Santa Mônica) e às 19h30 (Matriz)

25/12, às 8h (Matriz)

Paróquia Nossa Senhora da Piedade (Massaranduba, Salvador)

24/12, às 20h (Matriz)

25/12, às 7h30, às 11h e às 19h (Matriz)

Paróquia São Francisco de Assis (Alto de Coutos, Salvador)

24/12, às 18h30 (Matriz)

25/12, às 7h (Matriz), às 9h (Celebração da Palavra na Comunidade Santa Teresinha) e às 9h30 (Comunidade Nossa Senhora das Graças)

Paróquia Nossa Senhora da Vitória (Vitória, Salvador)

24/12, às 8h e às 19h30 (Matriz)

25/12, às 9h, às 11h30 e às 18h (Matriz)

Paróquia Nossa Senhora da Penha de França (Ribeira, Salvador)

24/12, às 19h (Matriz)

25/12, às 9h (Matriz)

Paróquia Espírito Santo (Tancredo Neves, Salvador)

24/12, às 19h (Comunidades São João Batista, Santa Teresinha, São Martinho e Apresentação do Senhor), às 20h (Comunidades Matriz, São Jerônimo, Bom Pastor, São Filipe e Imaculada)

25/12, às 9h30 (Comunidade Apresentação do Senhor) e às 18h (Matriz)

Paróquia São Marcos (Fazenda Grande 3, Cajazeiras, Salvador)

24/12, às 19h (Matriz)

25/12, às 7h30, às 9h30 e às 18h (Matriz)

Paróquia Santíssimo Sacramento (Ilha de Itaparica)

24/12, às 18h30 (Largo do Senhor do Bonfim)

25/12, às 7h (Comunidades Matriz e São Francisco), às 9h (Comunidades Amoreiras e Ponta de Areia) e às 10h (Comunidade Misericórdia)

Paróquia Nossa Senhora da Saúde e Glória (Saúde, Salvador)

24/12, às 18h (Matriz)

25/12, às 10h (Matriz)

Paróquia Santa Mônica (Cajazeiras, Salvador)

24/12, às 20h ((Matriz)

25/12, às 7h (Matriz), às 9h (Comunidades Nossa Senhora de Fátima e Sagrado Coração de Jesus)

Paróquia São João Evangelista (Mussurunga, Salvador)

24/12, às 18h (Comunidade Cristo Operário, às 19h (Matriz) e às 20h (Comunidade Maria de Nazaré)

25/12, às 7h (Comunidades Matriz e Maria de Nazaré), às 9h (Comunidades Matriz e Sagrado Coração de Jesus) e às 18h (Matriz)

Paróquia Nossa Senhora do Carmo (Sete de Abril, Salvador)

24/12, às 19h (Comunidade São José Operário), às 20h (Comunidades São Francisco Xavier e Nossa Senhora do Rosário) e às 20h30 (Comunidade São José Esposo)

25/12, às 8h (Matriz) e às 10h (Comunidade São Francisco Xavier)

Paróquia Nossa Senhora das Dores (Lobato)

24/12, às 19h (Matriz)

25/12, às 8h (Matriz)

Paróquia Divino Espírito Santo (Alto das Pombas)

24/12, às 19h (Matriz)

25/12, às 8h (Matriz)

Paróquia São Brás (Federação, Salvador)

24/12, às 19h (Matriz)

25/12, às 8h (Matriz)

Paróquia Jesus de Nazaré (Vila Laura, Salvador)

24/12, às 18h (Matriz)

25/12, às 10h (Matriz)

Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Itinga, Lauro de Freitas)

24/12, às 20h (Matriz) e às 19h (Comunidades Santa Catarina de Sena e São Norberto)

25/12, às 8h30 (Comunidades Matriz e São Marcos) e às 19h (Comunidade Santa Catarina de Sena)

Paróquia Santíssimo Sacramento (Nazaré, Salvador)

24/12, às 19h (Matriz)

25/12, às 8h (Matriz)

Paróquia Santa Dulce dos Pobres (Saboeiro, Salvador)

24/12, às 19h (Matriz)

25/12, às 7h (Comunidades São Caetano e São Timóteo), às 8h30 (Matriz) e às 10h (Comunidade Sagrado Coração)

Paróquia Ressurreição do Senhor (Ondina, Salvador)

24/12, às 17h e às 19h (Matriz)

25/12, às 10h, às 17h e às 19h (Matriz)

Paróquia São João Batista (Vasco da Gama, Salvador)

24/12, às 19h (Matriz)

25/12, às 7h (Comunidade São Roque)

