II Festa Literária da Chapada Diamantina reúne grandes nomes da literatura

A segunda edição da Festa Literária Internacional da Chapada Diamantina, a Flich começa nesta quinta (19) e segue até sábado (31), totalmente adaptada ao novo momento. Realizada pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb), campus XXIII, em Seabra, a festa será totalmente online, com a programação veiculada através do canal da TV Uneb Seabra, no Youtube (youtube.com/channel/UC5I1MDxAO73csEIwHbvR9CQ), além das plataformas virtuais do evento. Toda a programação é gratuita e tem o objetivo de promover a discussão em torno da Literatura e suas possíveis interlocuções nos dias atuais.



O time de convidados inclui escritores como Antonio Torres, Antonio Carlos Secchin, Cidinha da Silva, Miriam Alves, Ailton Krenak, João Paulo Tukano, Itamar Vieira Júnior, Kátia Borges, Rita Queirós, Natália Borges Polesso e Lívia Natália, entre outros. Há uma expressiva presença de escritoras negras, além de pensadores indígenas, o que remete às matrizes culturais de formação da Chapada Diamantina.

As mesas de discussão estão organizadas em eixos temáticos como Literatura e História, Literatura e Identidades e Literatura e Outros Saberes . Cada uma delas receberá convidados renomados para debater o tema proposto. O público poderá assistir à conversa e participar das discussões , mandando perguntas e colocações. A primeira mesa, hoje (29), às 11 h, que rende homenagens ao poeta João Cabral de Melo Neto, reúne os escritores Antônio Torres e Antonio Carlos Secchin. A mediação é de Danilo Sales.

“Há limitações, mas ganhos também”, afirma Cristiane Andrade, uma das organizadoras da Flich, juntamente com demais professores da Uneb de Seabra. “A gente vai ter a possibilidade de ter, ao vivo, pessoas que presencialmente não poderíamos receber pela dificuldade do deslocamento, além da possibilidade de atingir um público muito maior, que não somente o da Chapada Diamantina”, complementa.



Homenageados



Esta edição da Festa homenageia três grandes personalidades brasileiras: os escritores João Cabral de Melo Neto e Clarice Lispector, que completariam 100 anos em 2020, e o educador baiano Anísio Teixeira, que faria 120 anos este ano. “Os homenageados desta edição da Festa constituem-se como grandes pilares e inspirações para pensar o lugar da Literatura e da Educação, sobretudo, nesse cenário contemporâneo de tempos tão difíceis e dolorosos”, afirma Renata Nascimento, uma das coordenadoras da Flich e atual Diretora do Campus XXIII da Uneb.



Além das mesas de conversas, serão oferecidos oficinas, minicursos, momentos culturais e lançamentos de livros. Haverá ainda a Flichinha, com programação dedicada a crianças e jovens, bem como a educadores e educadoras voltados para os temas das linguagens e da literatura na escola.



Durante a Festa será lançado também o edital para o II Concurso Literário Urbano Duarte que premiará textos nas modalidades de poesia e minicontos produzidos por jovens estudantes do território da Chapada Diamantina.