II Fórum ESG Salvador: veja quem passou pelo Porto Salvador nesta terça (30)

Fotos: Elias Dantas e Jefferson Peixoto / Alô Alô Bahia

Uma plateia atenta assistiu à abertura do II Fórum ESG Salvador, realizada nesta terça-feira (30), no Porto Salvador. Os cerca de 600 convidados tiveram a oportunidade de conferir as palestras do prefeito da cidade, Bruno Reis, e do multi-instrumentista e ativista Carlinhos Brown, além da fala da biomédica Jaqueline Góes, cientista que sequenciou o genoma da Covid-19, homenageada no evento.

Realizado pelo CORREIO e pelo site Alô Alô Bahia, o II Fórum ESG Salvador continua nesta quarta-feira (31), no mesmo local, durante o dia. Com inscrições encerradas, o evento pode ser acompanhado através do canal do jornal no Youtube.

